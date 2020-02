Calcul des intérêts d’un placement sur livret : l’essentiel à savoir

Pour comprendre comment sont calculés les intérêts crédités en début d’année 2021 par la banque sur ses livrets d’épargne, il faut prendre en considération différents paramètres, en répondant aux quatre questions suivantes :

Le taux d’intérêt annuel affiché est-il réglementé par les pouvoirs publics ou fixé librement par les lois du marché ? Le taux d’intérêt est-il fixe sur toute la durée du contrat ou est-il susceptible de varier dans le temps ? Les intérêts perçus au 31 décembre de chaque année sont-ils calculés au jour le jour par la banque ou selon la règle des quinzaines ? Le taux d’intérêt affiché est-il brut ou net de prélèvements sociaux (CSG-CRDS, autres prélèvements soit 17,2% en 2020) ?

Pour répondre à ces questions, il faut consulter les conditions générales et les conditions particulières du contrat du compte sur livret. Ces informations sont également disponibles en agence bancaire.

Pour les principaux livrets d’épargne utilisés en France, les paramètres de calcul du taux d’intérêt sont les suivants :

Livret A, LDDS (ex-LDD), LEP : taux réglementé, soumis à variations, calcul des intérêts par quinzaine et net de prélèvements sociaux

: taux réglementé, soumis à variations, calcul des intérêts par quinzaine et net de prélèvements sociaux Livret Jeune : taux minimum réglementé et taux maximum libre, variable dans le temps, intérêts bancaires calculés par quinzaine et exonérés

: taux minimum réglementé et taux maximum libre, variable dans le temps, intérêts bancaires calculés par quinzaine et exonérés PEL : taux réglementé, fixe dans la durée en fonction de la date d’ouverture , intérêts calculés par quinzaine (généralement) ou au jour le jour, soumis aux prélèvements sociaux ou à la flat tax

: taux réglementé, fixe dans la durée , intérêts calculés par quinzaine (généralement) ou au jour le jour, soumis aux prélèvements sociaux ou à la flat tax Compte sur livret bancaire (CSL) ou Livret B : taux fixé librement par la banque, variable dans le temps, intérêts calculés par quinzaine (le plus souvent) ou quotidiennement, assujettis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (application de la flat tax depuis 2018)

Calcul d’intérêts simples : l’exemple du Livret Jeune

Pour un placement sur un livret d’épargne, on parle d’intérêts simples (par opposition aux intérêts composés) lorsque ceux-ci sont calculés uniquement sur le capital de départ (ou versement initial) et sur une seule année.

Par exemple, dans le cas d’un Livret Jeune, celui de la Société Générale le calcul des intérêts simples serait le suivant :

Versement initial : 1.000 euros sur le compte au 1er janvier 2020

Absence de dépôts au cours de l’année

Placement au taux de 1% pendant un an

Au bout d’un an, les intérêts bancaires acquis et crédits au 31 décembre 2020 se montent à 10 euros

> Formule de calcul : 1.000 x 1/100 = 10

La valeur du capital se monte ainsi à 1.010 euros au 1er janvier 2021.

En suivant les mêmes hypothèses mais pour le Livret Jeune de la BNP (dont le taux de rémunération a été abaissé de 2% à 1,25% au 1er novembre 2019) :

Au bout d’un an, les intérêts bancaires acquis et crédits au 31 décembre 2020 se montent à 12,5 euros contre 20 euros si le taux avait été maintenu à 2%

> Formule de calcul :

1.000 x 1,25/100 x 12/12 = 12,50 euros

Pour les plus paresseux, il existe des calculateurs basés sur Excel permettant de calculer des intérêts annuels et même d’anticiper ses intérêts bancaires de l’année à venir en fonction des prévisions de versements périodiques et/ou exceptionnels de chacun.

Calcul des intérêts composés d’un placement sur un livret

Intérêts composés : définition

Pour un épargnant, les intérêts composés représentent ce que l’on gagne :

sur le capital versé à l’origine

et sur les intérêts perçus au titre du placement réalisé

Les intérêts composés sont en quelque sorte les intérêts sur les intérêts. Plus précisément, il s’agit des intérêts que l’on perçoit sur les intérêts passés réinvestis.

Les intérêts ainsi incorporés au capital sont appelés intérêts capitalisés.

Les intérêts d’un livret d’épargne étant attribués une fois par an, on peut affirmer que les intérêts composés d’un livret représentent la somme gagnée sur les placements effectués sur une durée de plus d’un an.

Intérêts composés d’un livret : exemple de calcul sur 3 ans

Pour calculer les intérêts composés, on doit prendre en compte l’accumulation des intérêts année après année.

Faisons le calcul pour un livret qui rapporte 1% par an (calcul effectué sans prendre en compte l’impôt sur le revenu ni les prélèvements sociaux) avec un capital de départ de 1.000 euros.

Année 1

Calcul des intérêts servis en fin d’année 1

1.000 euros x 1% = 10 euros

Calcul du capital majoré des intérêts

1.000 + 10 = 1.010 euros

Ce capital majoré des intérêts sert de base de calcul des intérêts de l’année 2.

Calcul des intérêts servis en fin d’année 2

1.010 euros x 1% = 10,1 euros

Calcul du capital majoré des intérêts

1.010 + 10,2 = 1.020,1 euros

Calcul des intérêts servis en fin d’année 3

1.020,1 euros x 1% = 10,201 euros

Calcul du capital majoré des intérêts

1.020,1 + 10,201 = 1030,301 euros

Ainsi de suite…

Formule de calcul du taux du Livret A en 2020

Une révision de la formule de calcul du taux réglementé du Livret A a été adoptée par un arrêté du 14 juin 2018 sous Emmanuel Macron. Toutefois, son entrée en application effective n’est intervenue qu’au 1er février 2020, compte tenu du gel du taux du Livret A décidé pour les années 2018-2019 et jusqu’au 31 janvier 2020.

D’après cette formule basée sur les taux d’intérêt de marché à court terme dans la zone euro et l’inflation en France, le taux d’intérêt du Livret A est égal au chiffre le plus élevé entre :

(Moyenne semestrielle Eonia + moyenne semestrielle inflation hors tabac)/2

et un taux minimum de 0,50%.

Au 1er août 2017, l’application stricte de la précédente formule de calcul aurait dû conduire à un taux actuel de 1%, mais le gouvernement et la Banque de France en ont décidé autrement, d’où le taux actuel de 0,75% en vigueur depuis le 1er août 2015. Un taux est resté inchangé jusqu’au 31 janvier 2020 en raison d’un arrêté ministériel pris le 27 novembre 2017 (publié le 2 décembre qui a suivi) par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, afin de geler pendant deux ans le taux du Livret A.

En raison des mécanismes d’indexation des livrets réglementés prévus par la réglementation bancaire, le taux du Livret A influe sur le taux du Livret Bleu du Crédit Mutuel, du Livret de développement durable et solidaire (LDDS, ex-LDD), du LEP (livret d’épargne populaire), du Livret Jeune (pour le taux minimum) et du CEL (compte épargne logement).

Calcul du taux d’intérêt des livrets par quinzaine

Le calcul des intérêts attribués chaque année au détenteur d’un Livret A ne prend pas en compte les sommes en dépôt sur le compte au jour le jour. C’est la règle de la quinzaine qui s’applique : le calcul est effectué par la banque deux fois par mois au terme de chaque moitié de mois.

Ainsi, la rémunération des versements dépend de la date de versement :

du 1er au 15 de chaque mois, les dépôts produisent des intérêts à partir du 16

du 16 au dernier jour de chaque mois, les dépôts sont générateurs d’intérêts au 1er jour du mois qui suit.

La même logique s’applique en sens inverse aux retraits de somme d’argent. Les retraits ne sont plus productifs d’intérêts à la fin de la quinzaine précédente :

du 1er au 15 du mois, les retraits cesseront de produire des intérêts après le dernier jour du mois qui précède,

du 16 du mois au dernier jour, les retraits cessent de produire des intérêts bancaires après le 15 du mois en cours.

Tous les ans, au terme du mois de décembre, la banque procède au calcul des intérêts annuels. Le total est crédité dans la foulée sur le compte, dès la première semaine de janvier.

Cette règle s’applique au Livret A, mais aussi aux autres livrets réglementés ainsi qu’à la plupart des PEL et des livrets bancaires ou comptes sur livret imposables (compte sur Livret Crédit Agricole, Livret GrAnd FormAt de la Caisse d’Epargne, Livret Orange d’ING Direct, etc.).

Taux brut, taux net : calcul des intérêts du PEL

Le taux du PEL (plan d’épargne logement) en vigueur est un taux brut : le taux de rémunération réglementaire de 1% pour tout plan ouvert en 2020 ne tient pas compte des prélèvements sociaux applicables, qui viennent diminuer le montant des intérêts perçus. Pour déterminer le taux net du PEL, il faut donc déduire du taux brut les prélèvements sociaux (taux global de 17,2% depuis le début de l’année 2018).

Lors du versement des intérêts annuels du PEL, comment ces prélèvements sociaux sont-ils défalqués ? La banque calcule la somme totale des intérêts acquis sur l’année écoulée et, avant de les créditer, retire le pourcentage légal de prélèvements sociaux.

Ainsi, pour un PEL ouvert jusqu’en décembre 2017 au taux brut de 1%, le taux de rémunération net annuel se monte à 0,83% (0,828% précisément).

> Formule de calcul pour un PEL ouvert en 2017 : 1% – (1×17,2%) = 0,828% arrondi à 0,83%.

Pour une masse d’intérêts annuels de 1 euro brut, seuls 82,8 centimes d’euros d’intérêts bancaires sont crédités sur le plan d’épargne logement du titulaire.

Pour un PEL ouvert en janvier 2020, le taux de rémunération net annuel se monte à 0,70% si le titulaire conserve le mode d’imposition par défaut.

> Formule de calcul : 1% – (1×30%) = 0,70%.

